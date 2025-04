Der Männergesangverein (MGV) Wiedperle in Waldbreitbach ist Geschichte. Der 1924 gegründete Chor hat sich kürzlich aufgelöst. Wie ein MGV auch durch schwierige Zeiten kommt, zeigen die Kollegen in Kurtscheid.

Der Männergesangverein Wiedperle (MGV) aus Waldbreitbach hat sich nach fast 101 Jahren aufgelöst. Die Auflösung sei schon seit Längerem ein Gesprächsthema gewesen, berichtet Schriftführer Werner Böhm. Er ist seit 50 Jahren Vereinsmitglied und hat mit seinem Chor Höhen und Tiefen erlebt. „Zu Spitzenzeiten waren wir um die 60 Sänger“, berichtet Böhm. Doch mit den Jahren seien die Mitglieder immer älter geworden. Neuzugänge habe es so gut wie keine gegeben.

„Der Trend geht zu einer anderen Musikrichtung“, so Böhm. Der MGV Wiedperle habe sich ausschließlich auf traditionelles deutsches Liedgut konzentriert, moderne oder fremdsprachige Lieder hätten sie nicht gesungen. Andere Chöre, wie zum Beispiel der Waldbreitbacher Gospelchor „Klangfarben“, seien deshalb für jüngere Menschen weitaus attraktiver. „Ein paarmal haben wir auch ausprobiert, Frauen aufzunehmen“, so Böhm. Dagegen habe sich die Satzung jedoch immer wieder gewehrt, auch der Chorleiter sei nicht begeistert gewesen.

Kassenbestand und Vereinsmaterial gespendet

Im November 2018 gab der MGV Wiedperle dann seinen letzten Auftritt: Am Seniorentag, den der Verein über die Jahrzehnte immer wieder eigenständig organisiert hatte, sangen sechs Sänger für die Gemeinde. Mit der Corona-Pandemie habe es ab dem Jahr 2020 keine Treffen mehr gegeben.

Im Jahr darauf starben nach und nach immer mehr der verbliebenen Sänger, bis bei der letzten Mitgliederversammlung dieses Jahr neben Schriftführer Werner Böhm lediglich Kassierer Wolfgang Schneider und Beisitzer Hans Wittlich die offizielle Auflösung des MGV Wiedperle beschließen konnten. Der Verein spendet den restlichen Kassenbestand sowie Vereinsmaterial wie das Klavier für gemeinnützige Zwecke an die Gemeinde.

„Ein paarmal haben wir auch ausprobiert, Frauen aufzunehmen.“

Schriftführer Werner Böhm

Eine traurige Angelegenheit – doch die Liebe zur Musik, der Kontakt zu den ehemaligen Vereinsmitgliedern und vor allem schöne Erinnerungen bleiben bestehen. Besonders gern erinnert sich Werner Böhm an die vielen Vereinsausflüge, die die Sänger in den Jahren gemeinsam unternommen haben. Mitunter gab es zwei- bis dreitägige Fahrten nach Miltenberg oder Lenzkirch. „Teilweise mussten wir mit zwei Bussen fahren. Die Familien der Sänger und Inaktive sind dann auch mitgekommen – die ganze Sängerfamilie halt.“

Die hat während der langen Vereinsgeschichte auch das ein oder andere Sängerfest besucht oder sogar organisiert. Das Vor- und Nachbereiten für ein Wochenende Singen im Kolpinghaus habe bis zu acht Tage in Anspruch genommen. Doch die Arbeit habe sich gelohnt, meint Böhm. „An einem Wochenende waren dann so 15 bis 18 Chöre da. Wir mussten zum 70. Jubiläum zum Beispiel die Tennishalle anmieten, weil im Kolpinghaus zu wenig Platz war.“

MGV Kurtscheid ist ein positives Gegenbeispiel

Neben dem MGV Wiedperle mussten sich in den vergangenen Jahren wegen Mitgliederschwunds viele Männergesangsvereine auflösen. Ein positives Gegenbeispiel ist der MGV Kurtscheid, der im Oktober 2024 sein 100-jähriges Bestehen feierte. 23 aktive Mitglieder treffen sich alle 14 Tage in der Wiedhöhenhalle, um zusammen zu singen.

„Uns und unserem Dirigenten ist guter Zusammenhalt sehr wichtig“, sagt Erwin Marquardt, der Erste Vorsitzende des MGV Kurtscheid. Auftritte würden gemeinsam abgestimmt, nach den Proben würden viele Sänger noch dableiben und gemeinsam den Abend ausklingen lassen. Bei Festlichkeiten oder Auftritten lädt der MGV Kurtscheid die Familien der Sänger wie auch die Witwen von verstorbenen Mitgliedern ein. „Das stärkt auch den Zusammenhalt“, so Marquardt.

i Der Männergesangverein Kurtscheid sang beim Sängerfrühschoppen zu seinem 100-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr. Archiv Jörg Niebergall

Allerdings hat auch der MGV Kurtscheid wenig junge Sänger: Das jüngste Mitglied ist über 50, die meisten um die 70 Jahre alt. „Die Jugend ist eher im Musikverein“, sagt Marquardt. „Das liegt auch an der Liedauswahl.“ Obwohl der MGV durch eine Partnerschaft mit einem Schweizer Chor ab und an auch einmal jodelt und Neues ausprobiert, singen die Männer am liebsten traditionell deutsche Lieder. Marquardts persönliches Lieblingsstück ist „Das Morgenrot/Am kühlenden Morgen“.