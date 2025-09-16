Das MVZ in Urbach hat eine hohe Bedeutung und soll erhalten bleiben. Der Träger, die Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, tauscht sich mit der VG Puderbach und der Ortsgemeinde Urbach über ein gemeinsames Finanzkonzept aus.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Urbach ist hoch frequentiert und wird von vielen Patienten regelmäßig aufgesucht. Nicht nur in Urbach selbst, sondern auch in der Region hat die MVZ-Praxis für Allgemeinmedizin eine wichtige Bedeutung und soll unbedingt dauerhaft erhalten bleiben. Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum soll sich langfristig nicht verschlechtern.

Auch wenn der Fortbestand des MVZ Urbach derzeit zunächst nicht gefährdet ist, ist es der Wunsch des Trägers – die Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters – die Praxis vorsorglich dauerhaft auf finanziell sichere Beine zu stellen. Deshalb trat der Träger an die Verbandsgemeinde Puderbach und die Ortsgemeinde Urbach heran, um über ein gemeinsames Finanzkonzept zu sprechen. Der Träger erhofft sich, dass sowohl die VG als auch Urbach das MVZ in Urbach finanziell unterstützen.

Wird das finanzielle Risiko zukünftig geteilt? Das ist die Frage, die nun im Mittelpunkt steht. Auf Anfrage äußern sich die VG Puderbach, die Ortsgemeinde Urbach und auch der Träger zum Sachverhalt.

Position des Trägers

Auf Anfrage teilt die evangelische Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, die zum 1. Juni dieses Jahres das DRK-Krankenhaus in Hachenburg übernommen hat, mit, dass das MVZ Dierdorf/Selters mit 13 Praxen an sechs Standorten „ein zentraler Partner in der ambulanten medizinischen Versorgung in der Region ist“. Zu den Standorten des MVZ Dierdorf/Selters zählen die Gemeinden Dierdorf, Selters, Urbach, Herschbach (Unterwesterwald), Hachenburg und Ransbach-Baumbach. „Unsere Aufgabe ist eine verlässliche, wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung“, teilt Geschäftsführer Guido Wernert mit.

Er erklärt, dass vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitspolitischen und finanziellen Rahmenbedingungen Praxen wie auch Kliniken vor erheblichen Herausforderungen stünden. „Eine unzureichende Anpassung der Vergütung an steigende Personal- und Energiekosten sowie die Deckelung von Budgets, die eine bedarfsgerechte Versorgung erschweren, sind nur zwei von zahlreichen Beispielen, mit denen Gesundheitsanbieter täglich kämpfen – aber das ist unser Job, und wir machen ihn über Sektorengrenzen hinweg mit großem Engagement, wirtschaftlich und einem klaren Blick in die Zukunft.“

Guido Wernert, Geschäftsführer der evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters

Und er ergänzt: „Vor diesem Hintergrund ist es unserer Meinung gerade in der heutigen Zeit sinnvoll und verantwortungsbewusst, dass Träger von MVZ mit regionalen Partnern mögliche zukünftige Entwicklungen absichern.“ Dazu gehöre im Rahmen der medizinischen Daseinsvorsorge auch, Handlungsfelder und Kooperationen mit Kommunen zu entwickeln.

„Dies erfordert zugleich die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und innovative Denkansätze in der Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Gesundheitswesen zu entwickeln, zum Beispiel durch flexible Versorgungsmodelle, gemeinsame Infrastrukturprojekte oder regionale Gesundheitsnetzwerke“, ist Wernert überzeugt. Er zeigt sich im Namen des Trägers froh, in der Region innovative oder besser transformative Gemeinden als Partner gefunden zu haben. „Mit diesen setzen wir derzeit an verschiedenen Orten wichtige Projekte für die Bürgerinnen und Bürger um.“

Einschätzungen von Puderbachs VG-Bürgermeister

Zur wirtschaftlichen Lage des MVZ Urbach schätzt Volker Mendel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, dass kalkulatorisch heute mehr Kosten zu Buche schlagen, als es früher, vor der Integration in das MVZ-Modells, der Fall war. Hier spricht er unter anderem an, dass die Ärzte am MVZ vorher selbstständig gearbeitet und abgerechnet sowie zahlreiche Überstunden geleistet hätten. Dazu kämen Tariferhöhungen beim Personal. Das Aufkommen der Patienten sei im Vergleich zu früher ungefähr gleich geblieben.

Bezüglich finanzieller Unterstützung durch die Ortsgemeinde Urbach und Verbandsgemeinde Puderbach gibt Mendel zu bedenken, dass andere Praxen auch Ansprüche auf wirtschaftliche Risikoteilung anmelden könnten. Generell sei die VG Puderbach finanziell nicht auf Rosen gebettet und in ihren Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf freiwillige Ausgaben stark eingeschränkt. „Bei einem defizitären Haushalt der VG ist eine freiwillige Ausgabe nicht darstellbar“, stellt Mendel klar. Darüber hinaus fügt er hinzu: „In den nächsten Jahren wird aufgrund der defizitären Haushalte kein Umdenken stattfinden, selbst wenn wir es wollten.“

Einschätzungen von Urbachs Ortsbürgermeister

Urbachs Ortsbürgermeister Gert Winkelmeier sagt: „Wir stehen zum MVZ und wollen das MVZ auch behalten.“ Wie bedroht das MVZ mittel- bis langfristig tatsächlich sei, könne er aufgrund von widersprüchlichen Informationen nicht richtig einschätzen. Die Ortsgemeinde Urbach sei keine verschuldete Gemeinde, in diesem Jahr habe Urbach noch keinen verabschiedeten Haushalt aufgrund personeller Engpässe in der Finanzabteilung, wie Mendel auf Nachfrage mitteilt. Und dennoch: „ Mit entsprechenden positiven Gemeinderatsbeschlüssen könnte Urbach durchaus eine Kostenzusage treffen“, so Mendel.

Das Thema der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde wird unter den Urbacher Ratsmitgliedern intensiv diskutiert. Eine finanzielle Maximalbeteiligung würde nach Informationen unserer Zeitung auf einen Höchstbetrag gedeckelt sein. Zu berücksichtigen ist, dass es keine einmalige Unterstützung wäre, sondern jährlich ein gewisser Betrag anfallen könnte.

Eine finanzielle Beteiligung durch Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden hält Winkelmeier für kompliziert. „Kurzfristig wird es keine finanzielle Unterstützung geben. Wie es sich mittel- bis langfristig entwickelt, kann ich heute noch nicht sagen“, unterstreicht er. Für ihn und die weiteren ehrenamtlichen Gemeindevertreter wünscht er sich unter anderem ein Statement des Landesgesundheitsministeriums zum Sachverhalt und darüber hinaus auch Aussagen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). „Wir unterliegen einer besonderen Prüfung bei einzelnen Ausgaben.“ In der Debatte hält er auch die Gleichbehandlung von weiteren Praxen in der Umgebung für relevant, wenn das MVZ Urbach eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde erhalten würde. Auch sei die Frage aufzuwerfen, ob nicht das Land oder der Bund für eine finanzielle Hilfe sorgen müssten. Es gibt aktuell einen regelmäßigen Austausch zwischen der VG Puderbach, der Ortsgemeinde Urbach und der Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters – allen ist die hohe Bedeutung des MVZ in Urbach bewusst.

Blick in VG Selters im Westerwaldkreis: Sonderumlage für medizinische Versorgung

In der Verbandsgemeinde Selters wurde im Sommer eine Förderrichtlinie aufgesetzt, um die ärztliche Versorgung abzusichern. Sie soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Diese sieht vor, einmalig bis zu 100.000 Euro bei Eröffnung oder Erhalt einer Praxis (für jede erste Arztstelle mit kassenärztlicher Zulassung) dazuzugeben sowie einmalig bis zu 50.000 Euro bei Einrichtung einer Arztstelle in einer bestehenden oder neu gegründeten Praxis (jede weitere Arztstelle mit kassenärztlicher Zulassung).

Die Förderrichtlinie umfasst einen weiteren Punkt mit Blick auf Berufsanfänger: „Die Verbandsgemeinde Selters gewährt pro Haus- oder Facharztpraxis sowie Medizinischem Versorgungszentrum für die Anstellung einer Weiterbildungsassistentin/eines Weiterbildungsassistenten (Arzt in Weiterbildung oder Assistenzarzt, d. Red.) eine monatliche finanzielle Förderung von maximal 625 Euro für die maximale Dauer von zwei Jahren.“ Zur Umsetzung soll eine Sonderumlage von den VG-angehörigen Gemeinden erhoben werden. Die zu zahlenden Gemeindeanteile berechnen sich je zur Hälfte nach Einwohnerzahl und Steuerkraftmesszahl. Auszahlungen aus der Rücklage sollen nach Maßgabe der Förderrichtlinie erfolgen und im Rahmen der Haushaltsführung wieder ausgeglichen werden.Die kleinste Gemeinde Steinen (235 Einwohner, Steuerkraftmesszahl 213.477 Euro) würde demnach 3248 Euro an Sonderumlage zahlen, Maroth als Ort mit der geringsten Steuerkraft (252 Einwohner; 167.679 Euro) gäbe 3153 Euro zur Umlage. Der größte Ort Herschbach (3065 Einwohner; 4.899.887 Euro) wäre mit 53.822 Euro dabei, als Gemeinde mit der höchsten Steuerkraft hat Selters (3010 Einwohner; 12.759.936 Euro) den höchsten Anteil, 95.870 Euro. Die Erhebung der Sonderumlage steht unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der verbandsangehörigen Gemeinden.

Ortsgemeinde Herschbach beteiligt sich an wirtschaftlichem Risiko „ihrer“ MVZ

In Herschbach wurde die allgemeinmedizinische Praxis Palko zum 1. April 2023 in das MVZ Dierdorf/Selters integriert. Der Gemeinderat Herschbach stimmte der Bitte des Trägers des MVZ zu, sich das wirtschaftliche Risiko zu teilen. „Ich bin in den Gemeinderat gegangen und habe nur die Frage gestellt: Wollen wir einen Arzt im Dorf?“, sagt Herschbachs Ortsbürgermeister Axel Spiekermann (CDU). Und er ergänzt: „Für zwei Jahre unterstützen wir es, wenn es dann zu einem Risikoausfall kommt, was wir alle nicht hoffen.“ Wie es danach aussieht, ist noch offen. Zum aktuellen Zeitpunkt könne sich Herschbach eine freiwillige Ausgabe erlauben, wobei er auch betont, dass das Thema der ärztlichen Versorgung eines ist, das eigentlich auf Bundes- oder Landesebene entschieden werden müsse.