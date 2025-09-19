Insolvente Neuwieder GmbH MVZ Galeria Med: Bleiben die Arztpraxen erhalten? 19.09.2025, 16:00 Uhr

i Dass in den acht Praxen der MVZ Galeria Med GmbH auch nach dem 1. Oktober noch behandelt wird, ist das Ziel. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Die Neuwieder MVZ Galeria Med GmbH muss zum 1. Oktober schließen, aber für deren acht Standorte in der Region werden händeringend Lösungen gesucht, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter.

Die Neuwieder MVZ Galeria Med GmbH hat Insolvenz beantragt und muss voraussichtlich zum 1. Oktober ihre Tätigkeit einstellen. Eine Frage, die die rund 70 Mitarbeitenden sowie die Patientinnen und Patienten jetzt umtreibt: Was ist mit den acht Praxen, die die GmbH in der Region betreibt, drei davon in Stadt und Kreis Neuwied?







