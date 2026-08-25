Nach dem Unfall bei Linkenbach
Mutter und Tochter konnten Klinik bereits verlassen
Die Ursache des Unfalls auf der L265 bei Linkenbach steht noch nicht abschließend fest.
Die Ursache des Unfalls auf der L265 bei Linkenbach steht noch nicht abschließend fest.
Stefan Puchner/dpa

Nach dem schweren Unfall auf der L265 bei Linkenbach hat der Gutachter seine Untersuchungen zur Unfallursache abgeschlossen. Und von den schwer verletzten Familienmitgliedern gibt es Positives zu berichten.

Lesezeit 1 Minute
Ein Gutachten zur Ursache des folgenreichen Unfalls auf der L265 bei Linkenbach am 6. August dürfte in absehbarer Zeit vorliegen. Durch die Kollision kamen drei Menschen ums Leben, drei wurden schwer verletzt. Wie die Polizei Straßenhaus auf Anfrage mitteilt, hat der Gutachter nach den Spuren am Unfallort inzwischen auch die Fahrzeuge abschließend untersucht und freigegeben.
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