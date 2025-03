Nach der Nachricht, dass das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen in Schieflage geraten ist und nun Insolvenz am Amtsgericht in Bad Neuenahr-Ahrweiler angemeldet wurde, melden sich immer mehr lokale Politiker zu Wort. Der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers, der gleichzeitig Vorsitzender des Fördervereins des Franziskus-Krankenhauses Linz ist, appelliert an alle Beteiligten, „alles Menschenmögliche“ zu tun.

Wie Muthers unserer Zeitung mitteilt, sei das Franziskus-Krankenhaus Linz unabdingbar für die Gesundheitsversorgung in der Region und im nördlichen Rheinland-Pfalz. „Nicht ohne Grund sind in den letzten Jahren viele Millionen Euro in die Sanierung und Renovierung investiert worden. Das darf nicht umsonst gewesen sein“, betont Muthers. Er erinnere sich an das Richtfest des mehrere Millionen Euro teuren Anbaus für OP-Säle im Juni 2023, als Minister Clemens Hoch sich eindeutig für das Linzer Krankenhaus ausgesprochen hat.

Helmut Muthers, Stadtbürgermeister und Vorsitzender des Fördervereins des Franziskus-Krankenhauses Linz, zur Bedeutung der Linzer Klinik

Und: „Erst am vergangenen Montag wurden mit dem Spatenstich für eine neue Rettungswache des DRK in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus die Voraussetzungen für eine dauerhaft stabile Versorgung im Interesse der Menschen weiter verbessert“, betont Muthers zu den Synergien zwischen Rettungswache und Krankenhaus sowie zur Bedeutung des Standorts Linz. Politik, Träger, die Geschäftsführung und externe Unterstützer seien laut Muthers nun dazu aufgerufen, „alles Menschenmögliche zum dauerhaften Erhalt des Krankenhauses und der Beschäftigung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun“.