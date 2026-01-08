Neuwieder Traditionsbetrieb Musikhaus Neumann schließt nach mehr als 100 Jahren Rainer Claaßen 08.01.2026, 06:00 Uhr

i Einer der letzten Kunden im Musikhaus von Ulrich Neumann in der Pfarrstraße war der katholische Pfarrer Christian Scheinost (rechts). Rainer Claaßen

In Neuwied hat zum Jahresende ein Laden mit Geschichte geschlossen. Das Musikhaus Neumann gehörte lange zur Deichstadt, doch zuletzt rentierte es sich nicht mehr. Immer mehr Menschen haben sich hier beraten lassen und online günstiger bestellt.

Zu den letzten Artikeln, die Ulrich Neumann im Schaufenster seiner Musikalienhandlung in der Neuwieder Pfarrstraße ausgestellt hatte, gehörten einige Paukenschlägel. Der langjährige Betreiber des Musikhauses Neumann schließt den Laden hingegen ohne Paukenschlag, selbst zum Gespräch mit unserer Zeitung musste er erst überredet werden.







Artikel teilen

Artikel teilen