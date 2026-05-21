Bracken Open Air in Ratzert Musikfestival verbindet Konzerte und Familienfest Justin Buchinger 21.05.2026, 13:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr kamen rund 600 Gäste zum Bracken Open Air auf den Sportplatz in Ratzert-Brubbach. Jörg Niebergall

Am 29. und 30. Mai findet wieder das Bracken Open Air statt. Was als Gartenfest begann, lockt mit einer Mischung aus Rockkonzert und Jugendfest Hunderte Musikfans und Familien nach Ratzert-Brubbach. Was in es in diesem Jahr Neues gibt.

Der Sportplatz in Ratzert-Brubbach wird 2026 mit dem Bracken Open Air erneut Anlaufstelle für Rockfans. Doch nicht nur die Musik macht das Festival am 29. und 30. Mai besonders. „Wir versuchen, die ganze Familie anzusprechen, auch junge Familien“, erklärt Christiane Mühleip vom Kulturverein Bracken.







Artikel teilen

Artikel teilen