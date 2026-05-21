Am 29. und 30. Mai findet wieder das Bracken Open Air statt. Was als Gartenfest begann, lockt mit einer Mischung aus Rockkonzert und Jugendfest Hunderte Musikfans und Familien nach Ratzert-Brubbach. Was in es in diesem Jahr Neues gibt.
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Der Sportplatz in Ratzert-Brubbach wird 2026 mit dem Bracken Open Air erneut Anlaufstelle für Rockfans. Doch nicht nur die Musik macht das Festival am 29. und 30. Mai besonders. „Wir versuchen, die ganze Familie anzusprechen, auch junge Familien“, erklärt Christiane Mühleip vom Kulturverein Bracken.