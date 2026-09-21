Ein Quartett lässt das Berlin der Goldenen Zwanziger aufleben: Songs, Gedichte und schillernde Arrangements entführen ins flirrende Lebensgefühl jener Zeit. Charmant, virtuos und zuweilen tief berührend — ein Abend, der lange nachklingt.
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„Kann denn Liebe Sünde sein?“, „Bel Ami“, „Nur nicht aus Liebe weinen“ oder auch „Bei mir bist du schön“: Mit Evergreens aus der Ära zwischen den Weltkriegen ist es so eine Sache, denn der berühmte Groschen fällt beim Zuhörer meist erst beim Refrain. Dass diese allseits beliebten und zum Mitwippen einladenden Melodien jedoch von Liedtexten voller Weisheit, Witz und manchmal auch tief empfundenem Schmerz umrahmt werden, bleibt vielfach unbeachtet.