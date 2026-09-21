Klang vergangener Leichtigkeit Musikalische Zeitreise in die Goldenen Zwanziger Julia Hilgeroth-Buchner 21.09.2026, 18:00 Uhr

i Zauberhaft nostalgische Revue: Das Ensemble „Federboa & Zylinder“ mit (von links) Guillermo Banz, Jörg Adler, Heilswint Hausmann und Stefan Hausmann begeisterte das Publikum im Waldbreitbacher „Hotel zur Post“ mit legendären Chansons der 1920er und 1930er Jahre und Gedichten aus dieser Ära. Der Abend fand im Rahmen der "25. Westerwälder Literaturtage" statt und passte thematisch wunderbar ins Jahresmotto „Die Goldenen Zwanziger“. Julia Hilgeroth-Buchner

Ein Quartett lässt das Berlin der Goldenen Zwanziger aufleben: Songs, Gedichte und schillernde Arrangements entführen ins flirrende Lebensgefühl jener Zeit. Charmant, virtuos und zuweilen tief berührend — ein Abend, der lange nachklingt.

„Kann denn Liebe Sünde sein?“, „Bel Ami“, „Nur nicht aus Liebe weinen“ oder auch „Bei mir bist du schön“: Mit Evergreens aus der Ära zwischen den Weltkriegen ist es so eine Sache, denn der berühmte Groschen fällt beim Zuhörer meist erst beim Refrain. Dass diese allseits beliebten und zum Mitwippen einladenden Melodien jedoch von Liedtexten voller Weisheit, Witz und manchmal auch tief empfundenem Schmerz umrahmt werden, bleibt vielfach unbeachtet.







Artikel teilen

Artikel teilen