Block in Feierstimmung Musikalische Wiederholungstäter sorgen für Kirmeslaune Jörg Niebergall 13.09.2026, 14:00 Uhr

i Die Blocker Musikanten bringen Block in Kirmeslaune. Da haben auch die Macher ihren Spaß. Jörg Niebergall

Klein, aber oho: Die Blocker Kirmes beweist einmal mehr, dass es nicht auf die Größe ankommt, sondern auf die richtige Stimmung. Dafür sorgten engagierte Helfer und musikalische Wiederholungstäter.

Manche Bands müssen sich ihr Publikum erst erobern, andere gehören fast schon zum Inventar. „Cross Section“ zählt bei der Blocker Kirmes zur zweiten Kategorie. Die Coverband war am Samstagabend einmal mehr zu Gast im Bürgerhaus – und bewies als „Wiederholungstäter“, warum sie hier gern gesehen und vor allem gehört wird.







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