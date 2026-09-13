Block in Feierstimmung
Musikalische Wiederholungstäter sorgen für Kirmeslaune
Die Blocker Musikanten bringen Block in Kirmeslaune. Da haben auch die Macher ihren Spaß.
Die Blocker Musikanten bringen Block in Kirmeslaune. Da haben auch die Macher ihren Spaß.
Jörg Niebergall

Klein, aber oho: Die Blocker Kirmes beweist einmal mehr, dass es nicht auf die Größe ankommt, sondern auf die richtige Stimmung. Dafür sorgten engagierte Helfer und musikalische Wiederholungstäter.

Lesezeit 1 Minute
Manche Bands müssen sich ihr Publikum erst erobern, andere gehören fast schon zum Inventar. „Cross Section“ zählt bei der Blocker Kirmes zur zweiten Kategorie. Die Coverband war am Samstagabend einmal mehr zu Gast im Bürgerhaus – und bewies als „Wiederholungstäter“, warum sie hier gern gesehen und vor allem gehört wird.
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