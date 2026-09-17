Zuggeschichte erfahren Museumsbahnhof Asbach lockt mit offener Werkstatt Luis Loth 17.09.2026, 10:53 Uhr

i Am Tag des offenen Denkmals konnten die Lokomotiven und Triebwagen aufgrund des Regens nicht wie gewohnt über die Gleise rollen. Matthias Kleemeier

Interessante Führungen und seltene Einblicke warteten vergangenes Wochenende auf die Besucher des Museums der Rhein-Sieg Eisenbahn in Asbach. Obwohl das Wetter nicht mitspielte, war der Andrang hoch.

Nur einmal im Jahr haben Interessierte die Gelegenheit, einen Blick in die Eisenbahnwerkstatt des Museumsbahnhof Asbach zu werfen. Am vergangenen Wochenende öffnete die sonst verschlossene Arbeitshalle, anlässlich des „Tags des offenen Denkmals“ ihre Türen und bot den Besuchern einen Einblick in die Arbeit an den Zügen und die Geschichte der Rhein-Sieg Eisenbahn.







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