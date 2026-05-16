Field Invasion Horizon-Fest
Muscheider Grillhütte wird zum Metal-Festival-Spot
Wie im vergangenen Jahr läutet das Horizon-Fest an der Muscheider Grillhütte die Festival-Saison ein.
Wie im vergangenen Jahr läutet das Horizon-Fest an der Muscheider Grillhütte die Festival-Saison ein.
Jörg Niebergall

Das Horizon-Fest verwandelt die Grillhütte im Dürrholzer Ortsteil Muscheid in ein Kurzerholungsgebiet für Metal-Fans und ist zugleich der Startschuss für die Festival-Saison. Wir schauen, wer die Bühne in diesem Jahr rockt.

Lesezeit 2 Minuten
Harte Gitarrenriffs, laute Stimmen und Festival-Feeling: Zwischen 150 und 300 Metal-Fans erwartet Sebastian Stein je nach Witterung in diesem Jahr beim Horizon-Fest am 23. Mai an der Grillhütte in Muscheid. Gemeinsam mit Max Bartels und Matthias Winter organisiert er das Kurzfestival und auch das Field Invasion Festival in Urbach.

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