Field Invasion Horizon-Fest Muscheider Grillhütte wird zum Metal-Festival-Spot Justin Buchinger 16.05.2026, 06:00 Uhr

i Wie im vergangenen Jahr läutet das Horizon-Fest an der Muscheider Grillhütte die Festival-Saison ein. Jörg Niebergall

Das Horizon-Fest verwandelt die Grillhütte im Dürrholzer Ortsteil Muscheid in ein Kurzerholungsgebiet für Metal-Fans und ist zugleich der Startschuss für die Festival-Saison. Wir schauen, wer die Bühne in diesem Jahr rockt.

Harte Gitarrenriffs, laute Stimmen und Festival-Feeling: Zwischen 150 und 300 Metal-Fans erwartet Sebastian Stein je nach Witterung in diesem Jahr beim Horizon-Fest am 23. Mai an der Grillhütte in Muscheid. Gemeinsam mit Max Bartels und Matthias Winter organisiert er das Kurzfestival und auch das Field Invasion Festival in Urbach.







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