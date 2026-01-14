Abfallwirtschaft investiert Müllgebühren für Neuwieder im fünften Jahr stabil Ralf Grün 14.01.2026, 09:13 Uhr

i Das Foto stammt aus dem Sommer 2025 und zeigt Bauarbeiten für die neue Grünschnittaufbereitungsanlage auf dem Gelände der Abfalldeponie des Kreises in Linkenbach. Thomas Herschbach/Kreisverwaltung Neuwied

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Neuwied stellt sich weiterhin für die Zukunft auf. Dafür nimmt er auch 2026 viel Geld in die Hand, das größtenteils in Bauvorhaben und neue Fahrzeuge gesteckt wird.

Anders als beim Trinkwasser bleiben die Abfallgebühren für die Bürger im Kreis Neuwied im Jahr 2026 stabil – und dass nun schon im fünften Jahr in Folge. Mehr noch: Die Abfallwirtschaft steht laut Landrat Achim Hallerbach „trotz erheblicher Kostensteigerungen“ in den Vorjahren weiterhin auf stabilen Füßen: „Sie entwickelt sich weiter und rüstet sich für anstehende Szenarien.







