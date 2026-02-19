In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Sabrina Müller tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 4 – Neuwied für die Partei Volt Deutschland an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Müller in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler über Sie als Politikerin wissen? Was sind Ihre Eignung, Motivation und Zielvorstellung für die Aufgabe im neuen Landtag?

Ich bin ein Realist, dem sowohl analytisches als auch lösungsorientiertes Denken liegt. Dies hilft mir politisch ungemein. Mein Ziel ist, die Wirtschaft zu stärken, Rheinland-Pfalz attraktiver zu gestalten, und das, „obwohl“ ich mich sehr stark für die Gleichberechtigung einsetze. Wir schaffen es, Wirtschaft und Soziales in Einklang zu bringen!

Nennen Sie ein paar persönliche Informationen.

Mein Name ist Sabrina Müller (28 Jahre; ledig, aber liiert). Nach meinem Fachabitur schloss ich meine Ausbildung zur Bankkauffrau ab. Daraufhin absolvierte ich sowohl meinen Sparkassenfachwirt als auch meinen geprüften Bankfachwirt (IHK). Ich arbeite im digitalen Beratungscenter der Sparkasse mit dem Schwerpunkt auf Anlageberatung. Für Volt bin ich sowohl als Direktkandidatin als auch als Co-Local-Lead für Neuwied tätig.

Welche Herausforderung in Rheinland-Pfalz muss in den ersten 100 Tagen einer neuen Landesregierung sofort angegangen werden, und wie bringen Sie sich dabei ein?

Die dringendste Hürde ist die Zersplitterung des ÖPNV. In den ersten 100 Tagen forcieren wir die Weichenstellung für den landesweiten „RLP-Tarif“. Wir bringen uns ein, indem wir europäische Best Practices wie die Wiener Mobilitätsplattform adaptieren und Bürgerforen für eine bedarfsgerechte Planung nutzen. Parallel leiten wir den massiven Digitalausbau für den ländlichen Raum ein.

Was läuft aus Ihrer Sicht im rheinland-pfälzischen Bildungssystem aktuell schief, und wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

In Rheinland-Pfalz darf Herkunft nicht länger den Bildungsweg bestimmen. Wir setzen auf gemeinsames Lernen bis Klasse 10 und eine sechsjährige Grundschule. Ein verpflichtendes Vorschuljahr mit Sprachtests ab vier Jahren schafft faire Startchancen. Multiprofessionelle Teams entlasten Lehrkräfte und stärken Inklusion. Mehr Schulautonomie durch eigene Budgets sowie flächendeckende Ganztagsschulen mit kostenfreiem Mittagessen, digitaler Souveränität und Schülerparlamenten machen Schule gerechter.

Welche Koalition wird Rheinland-Pfalz nach der Wahl regieren, und wer wird sie anführen?

Da wir die einzige paneuropäische Partei sind, wir nun auch unseren ersten Bürgermeister gestellt haben und in vielen großen Städten in Ämtern vertreten sind, bin ich davon überzeugt, dass auch Rheinland-Pfalz für unsere neuen, umsetzbaren Ideen bereit ist. Wir werden mit jeder (demokratischen!) Partei zusammenarbeiten. Es ist wichtig, verschiedene Ansichten zu berücksichtigen, um das Beste für unser Bundesland herauszuarbeiten.

Warum braucht es gerade Sie im neuen Landtag, und für welche drei politischen Anliegen aus Ihrem Wahlkreis wollen Sie sich unmittelbar nach der Wahl einsetzen?

Ich bin weltoffen, queer, und meine größte Stärke ist meine Empathie. Es ist Zeit für eine lösungsorientierte Politik, welche Ursachen und keine Symptome bekämpft. Die Gesellschaft muss stärker angehört werden. Politik sollte selbstredend ein Gewinn für die Gesellschaft und nicht für einzelne Personen/Gruppen sein! Ich werde mich vor allem für eine prozessorientierte Digitalisierung, eine chancengerechte Bildung und die Gleichberechtigung (für jede Person!) einsetzen.

Warum ist Ihr Wahlkreis der schönste in Rheinland-Pfalz?

Ich habe mich in meinen Wohnort Engers verliebt. Unser Wahlkreis bietet jedoch generell so vieles, für das es sich lohnt herzuziehen: die Natur, der Rhein, der Oberbieberer Stausee, die Landesmusikakademie, der Deich, das archäologische Museum Monrepos. Dies sind nur wenige Beispiele für wundervolle Orte/Sehenswürdigkeiten.

Alle Angaben stammen von Sabrina Müller.

Kontakt zur Kandidatin

Sabrina Müller (Volt)

Wahlkreis 4 (Neuwied)

Landesliste: Platz 20

E-Mail: sabrina.mueller@volteuropa.org﻿