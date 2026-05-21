In Heddesdorf wächst der Ärger: Ein leer stehendes Gebäude im Hofgründchen verkommt, und auch wenn laut Stadt keine akute Einsturzgefahr besteht, prägen Müll und Vandalismus das Grundstück. Daran ändert sich bislang nichts.
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In Heddesdorf sorgt das leer stehende Gebäude im Hofgründchen 57 seit geraumer Zeit für Ärger und Unverständnis. Eingeworfene Scheiben, Müllberge und eine beschädigte Eingangstür prägen das Bild des Hauses, das von vielen Anwohnern inzwischen nur noch als Schandfleck wahrgenommen wird.