Felsenkeller in Heimbach-Weis
Müll und Angst vor Ungeziefer: Frühere Kneipe verkommt
Anwohner beklagen die Vermüllung rund um den ehemaligen Felsenkeller. Die frühere Kneipe ist seit einigen Jahren ein Mehrfamilie
Anwohner beklagen die Vermüllung rund um den ehemaligen Felsenkeller. Die frühere Kneipe ist seit einigen Jahren ein Mehrfamilienhaus.
Jörg Niebergall

Ein ehemals beliebter Treffpunkt verkommt zum Ärgernis: Anwohner klagen über anhaltende Missstände, zwischen den Behörden soll derweil ein Kompetenzgerangel herrschen. Ist eine echte Lösung in Sicht?

Lesezeit 3 Minuten
Der frühere Felsenkeller in der Blocker Straße 19 im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis war über Jahrzehnte ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Restaurant, Kneipe, Diskothek und Festsaal machten das Gebäude zu einem beliebten Treffpunkt, nicht nur in der fünften Jahreszeit.
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