Ein ehemals beliebter Treffpunkt verkommt zum Ärgernis: Anwohner klagen über anhaltende Missstände, zwischen den Behörden soll derweil ein Kompetenzgerangel herrschen. Ist eine echte Lösung in Sicht?
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Der frühere Felsenkeller in der Blocker Straße 19 im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis war über Jahrzehnte ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Restaurant, Kneipe, Diskothek und Festsaal machten das Gebäude zu einem beliebten Treffpunkt, nicht nur in der fünften Jahreszeit.