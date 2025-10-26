Nicht nur Festumzug und Party Mückenkirmes in Meinborn bietet ein volles Programm Jörg Niebergall 26.10.2025, 11:00 Uhr

i Mit vereinten Kräften klappt eben alles viel besser. Das dachten sich dann auch die Meinborner Burschen, die Alten Burschen und die Kirmesmädchen beim traditionellen „Mit-Hand-Baumaufstellen“. Jörg Niebergall

Traditionell wartet die Kirmes in Meinborn mit einem vielfältigen Programm auf. Der Musikverein Maischeid-Stebach begleitete den Festumzug musikalisch.

Mit vereinten Kräften klappt eben alles viel besser. Das dachten sich dann auch die Meinborner Burschen, die Alten Burschen und die Kirmesmädchen beim traditionellen „Mit-Hand-Baumaufstellen“ zum Start in die Kirmesfeierlichkeiten. Stets am letzten Wochenende im Oktober findet in Meinborn die traditionelle Mückenkirmes statt, mit Baumaufstellen, Festumzug, Frühschoppen, Speck –und Eiersammeln, Eieressen und einer fetten Party im ...







