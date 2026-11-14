Fitness im Kreis Neuwied Muckibuden entwickeln sich zu Gesundheitstempeln Jörg Niebergall 14.11.2026, 15:00 Uhr

i Gabriele Stiehler ist die Chefin des Activelady Health Clubs im Neuwieder Industriegebiet Distelfeld. Jörg Niebergall

Ob Muskelpaket, Bewegungsmuffel oder Gesundheitsfan: Fitnessstudios gibt es im Kreis Neuwied reichlich. Doch längst geht es nicht mehr nur um Hanteln und Waschbrettbäuche. Die RZ hat sich umgesehen, wer wo ins Schwitzen kommt.

Früher hieß es Muckibude. Ein paar Hanteln, schwere Gewichte, verschwitzte T-Shirts und Muskelprotze vor dem Spiegel. Wer heute ein Fitnessstudio betritt, findet dagegen oft eine Mischung aus Gesundheitszentrum, Wellnessoase und sportlichem Abenteuerspielplatz.







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