Fitness im Kreis Neuwied
Muckibuden entwickeln sich zu Gesundheitstempeln
Gabriele Stiehler ist die Chefin des Activelady Health Clubs im Neuwieder Industriegebiet Distelfeld.
Gabriele Stiehler ist die Chefin des Activelady Health Clubs im Neuwieder Industriegebiet Distelfeld.
Jörg Niebergall

Ob Muskelpaket, Bewegungsmuffel oder Gesundheitsfan: Fitnessstudios gibt es im Kreis Neuwied reichlich. Doch längst geht es nicht mehr nur um Hanteln und Waschbrettbäuche. Die RZ hat sich umgesehen, wer wo ins Schwitzen kommt.

Lesezeit 2 Minuten
Früher hieß es Muckibude. Ein paar Hanteln, schwere Gewichte, verschwitzte T-Shirts und Muskelprotze vor dem Spiegel. Wer heute ein Fitnessstudio betritt, findet dagegen oft eine Mischung aus Gesundheitszentrum, Wellnessoase und sportlichem Abenteuerspielplatz.
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