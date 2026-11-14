Ob Muskelpaket, Bewegungsmuffel oder Gesundheitsfan: Fitnessstudios gibt es im Kreis Neuwied reichlich. Doch längst geht es nicht mehr nur um Hanteln und Waschbrettbäuche. Die RZ hat sich umgesehen, wer wo ins Schwitzen kommt.
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Früher hieß es Muckibude. Ein paar Hanteln, schwere Gewichte, verschwitzte T-Shirts und Muskelprotze vor dem Spiegel. Wer heute ein Fitnessstudio betritt, findet dagegen oft eine Mischung aus Gesundheitszentrum, Wellnessoase und sportlichem Abenteuerspielplatz.