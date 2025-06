Motorradrennen auf der B42 endet in Rheinbrohl

Quietschende Reifen in der Nacht: Zwei Motorradfahrer machten die B42 zwischen Bad Honnef und Bad Hönningen an Fronleichnahm zu ihrer persönlichen Rennstrecke. Einen hat die Polizei gefasst, der andere ist flüchtig.

Ein nicht alltäglicher Fall für die Polizei Linz: Die B42 wurde an Fronleichnam verbotenerweise zur Rennstrecke für zwei Motorradfahrer. Wie die Polizeiinspektion Linz mitteilt, hat sie am späten Donnerstagabend, 19. Juni, gegen 23 Uhr Meldung über zwei Kraftradfahrer erhalten, welche auf der Bundesstraße von Bad Honnef bis nach Bad Hönningen mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Gefährlich: Ohne Kennzeichen und Licht unterwegs

Die Fahrer waren besonders durch riskante Überholmanöver und das Fahren auf dem Hinterrad aufgefallen, so die Polizei weiter. Auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion Linz erfuhr unsere Zeitung am Freitag, dass es nicht zu Unfällen gekommen war und andere Verkehrsteilnehmer glücklicherweise nicht zu Schaden kamen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können: An einem der Motorräder war weder ein Kennzeichen angebracht, noch war trotz Dunkelheit das Licht eingeschaltet, berichtet die Polizei von der Leichtsinnigkeit des einen Fahrers.

Am Fähranleger zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl wollte die Polizei laut Presseinfo die beiden Rennfahrer kurze Zeit später stellen und kontrollieren. Der Kraftradfahrer ohne Kennzeichen flüchtete jedoch mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Rheinallee in Bad Hönningen. Die Verfolgung musste durch die Polizeibeamten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten abgebrochen werden.

Zweites Motorrad in Ariendorf gefunden

Der zweite Kraftradfahrer, ein 21-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, konnte etwa eine halbe Stunde später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Führerschein wurde wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens beschlagnahmt. Der zweite Motorradfahrer ist weiterhin flüchtig. Sein Kraftrad konnte im Verlauf der Nacht in der Ortslage Ariendorf aufgefunden und sichergestellt werden, so die Polizei.

Mögliche Zeugen oder Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de zu melden.