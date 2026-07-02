Auf der L87 bei Rheinbrohl ist am Donnerstagmittag ein 77-Jähriger bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er anschließend starb. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Am Donnerstag, 2. Juli, ist es gegen 12.30 Uhr auf der L87 bei Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mensch gestorben ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 78-Jähriger aus der VG Unkel mit seinem Auto die auf der L87 aus Rheinbrohl nach Bad Hönningen unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die B42 übersah er ein entgegenkommendes Motorrad. Durch den Zusammenstoß wurde der 77-jährige Motorradfahrer aus der VG Bad Hönningen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er an seinen Verletzungen.

Die L87 war bis 17 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren neben der PI Linz das DRK, die Straßenmeisterei Linz und das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Koblenz. Zeugen werden gebeten, sich der Polizei Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de zu melden.