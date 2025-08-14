K64 auf Höhe Sessenhausen 
Motorradfahrer bei Asbach tödlich verunglückt 
Die Polizeiinspektion Straßenhaus meldet am Donnerstagmorgen (14. August) den tödlichen Unfall eines Motorradfahrers auf der K64 bei Asbach-Sessenhausen.
Marcus Führer. dpa picture-alliance

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen (14. August) auf der K64 bei Asbach-Sessenhausen tödlich verunglückt. Der 59-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis starb noch an der Unfallstelle. 

Auf der K64 auf Höhe des Asbacher Ortsteils Sessenhausen hat sich am Donnerstagmorgen (14. August) ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis kam nach ersten Ermittlungen der Polizei gegen 8 Uhr an einer Fahrbahnverengung der K64 von der Straße ab. Infolge des Sturzes verstarb er noch an der Unfallstelle. Zur genauen Unfallursache konnte die Polizeiinspektion Straßenhaus noch keine Angaben machen. Sie geht derzeit davon aus, dass kein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war.

