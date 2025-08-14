Auf der K64 auf Höhe des Asbacher Ortsteils Sessenhausen hat sich am Donnerstagmorgen (14. August) ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis kam nach ersten Ermittlungen der Polizei gegen 8 Uhr an einer Fahrbahnverengung der K64 von der Straße ab. Infolge des Sturzes verstarb er noch an der Unfallstelle. Zur genauen Unfallursache konnte die Polizeiinspektion Straßenhaus noch keine Angaben machen. Sie geht derzeit davon aus, dass kein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war.