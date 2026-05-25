Drei Verletzte auf L255 Motorrad und Auto stoßen bei Neustadt frontal zusammen Maja Wagener 25.05.2026, 19:00 Uhr

i Bei einem Zusammenstoß auf der L255 be Neustadt/Wied sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Marcus Brandt/dpa

Zwei Menschen sind schwer verletzt, einer leicht: Das ist die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zwischen einem Motorrad und einem Auto in einer Kurve auf der L255 zwischen Wiedmühle und Neustadt.

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Pfingstmontag, 25. Mai gegen 13 Uhr auf der L255 bei Neustadt, Höhe Paunau, verletzt worden, zwei davon schwer. Das meldet die Polizei Straßenhaus.Der schwere Verkehrsunfall hatte sich auf der Landstraße 255 zwischen Wiedmühle und Neustadt im Begegnungsverkehr ereignet.







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