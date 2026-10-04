Schwerer Unfall in Leutesdorf
Motorrad kracht bei Überholmanöver gegen Mauer
Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind am Samstag, 3. Oktober, in Leutesdorf verunglückt. (Symbolbild)
Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind am Samstag, 3. Oktober, in Leutesdorf verunglückt. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte/dpa

Nahe der Brombeerschenke in Leutesdorf sind am Samstag ein Motorradfahrer und seine Sozia verunglückt. Das Motorrad war laut Polizei bei einem Überholvorgang gegen eine Mauer gekracht. Der Biker und seine Mitfahrerin wurden dabei schwer verletzt.

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Ein mutmaßlich misslungenes Überholmanöver in Leutesdorf endet für einen 31-jährigen Motorradfahrer und seine 23-jährige Mitfahrerin aus dem Kreis Neuwied mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die beiden waren nach Auskunft der Polizeiinspektion Neuwied am Samstag, 3.
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