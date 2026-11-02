Aus für die Foodgarage „Moto59“ an der A3 in Oberhonnefeld ist geschlossen Petra Kilburg 02.11.2026, 09:00 Uhr

i Das Moto59 an der A3 in Oberhonnefeld ist geschlossen. Petra Kilburg

Das Schnellrestaurant „Moto59“ in Oberhonnefeld-Gierend ist seit einigen Tagen geschlossen. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren, denn die Unternehmensgruppe äußert sich nicht auf die Anfrage unserer Zeitung.

Wer in der „Moto59 Foodgarage“ in Oberhonnefeld-Gierend direkt an der A3 essen möchte, steht seit einigen Tagen vor verschlossenen Türen. Das Schnellrestaurant, das Pizza, Pasta und Burger anbietet, hat geschlossen. Plakate an der Fassade versprechen aber: „Hier kommt bald etwas Neues.







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