Das Schnellrestaurant „Moto59“ in Oberhonnefeld-Gierend ist seit einigen Tagen geschlossen. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren, denn die Unternehmensgruppe äußert sich nicht auf die Anfrage unserer Zeitung.
Lesezeit 1 Minute
Wer in der „Moto59 Foodgarage“ in Oberhonnefeld-Gierend direkt an der A3 essen möchte, steht seit einigen Tagen vor verschlossenen Türen. Das Schnellrestaurant, das Pizza, Pasta und Burger anbietet, hat geschlossen. Plakate an der Fassade versprechen aber: „Hier kommt bald etwas Neues.