An fünf Wochenenden im August und September bieten ausgewählte Winzer ihre Weine auf dem Neuwieder Luisenplatz an. Der Clou: Wer bei teilnehmenden Geschäften einkauft, spart später an der Theke.

. Der Start der Neuwieder Weinzeit war an einem der bisher heißesten Tagen in diesem Jahr – bei drückenden Temperaturen um 30 Grad stand zumindest am Nachmittag der Sinn bei vielen Neuwiedern und Neuwiederinnen noch nicht nach Weingenuss. Nur vereinzelt fanden sich schon in der Nachmittagshitze an den morgens aufgebauten Palettenmöbeln kleine Gruppen von Gästen, die sich vorrangig gut gekühlten Weißwein einschenken ließen. Der kam vom Weingut Weller-Lehnert aus Piesport an der Mosel. Gegen 17 Uhr waren dann aber schon einige Tische belegt – gut zwei Dutzend Besucher hatten bis dahin den Weg auf den Luisenplatz gefunden.

Gutscheine sorgen für Freude

Familie Matheus hatte in ihrem Ausschankwagen diverse gute Tropfen mitgebracht. Je weiter der Abend vorrückte, umso größer wurde die Nachfrage nach Riesling, Sekt und Sekko. „Mit Veranstaltungen wie dieser sind wir natürlich vom Wetter abhängig – es darf nicht zu kalt und nicht zu heiß sein“, sagt Johannes Radschinski, der die Weinzeit im Auftrag der Stadt und der Aktionsgemeinschaft „Deichstadtfreunde“ organisiert. „Außerdem muss sich die Weinzeit erst weiter etablieren – daran arbeiten wir ja gemeinsam“, fügt er hinzu.

Schuhhändler Axel Wöckner stellte fest, dass sich im Lauf des Tages viele Kunden über die Gutscheine gefreut haben, die teilnehmende Händler ihren Kunden auf den Weg gaben – für einen Einkauf von 30 Euro gab es jeweils einen Euro Rabatt auf einen Wein auf dem Luisenplatz. „Viele Kunden sagten, dass sie die Gutscheine den dann am Abend einlösen würden“, erklärt Wöckner.

i Nicht unbedingt gemütlich – aber nachhaltig und zeitgemäß: Die Lounge-Möbel, die zur Ausstattung der Weinzeit gehören. Rainer Claaßen

Die Atmosphäre war bei Lounge-Musik durchaus ansprechend. Ein Kritikpunkt blieb allerdings: Manche Besucher hätten sich auch ein passendes Speise-Angebot gewünscht. Die Auswahl der umliegenden Imbiss-Betriebe passt nicht unbedingt zur Begleitung von Wein.

Es ist in der gegenwärtigen Situation offenbar nicht leicht, die Innenstadt zu beleben. Der Ansatz mit der Weinzeit ist lobenswert und gelungen – bietet aber durchaus noch Potenzial nach oben.