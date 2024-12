Verfahren gegen „Machetenmann“ Mordanklage wegen des Angriffs auf Linzer Polizeiwache 16.12.2024, 15:49 Uhr

i Der Vorraum der Polizeiwache ist nach einem Angriff stark beschädigt. Der Angriff eines mit einer Machete bewaffneten Mannes auf die Polizeiwache war nach Einschätzung der Ermittler islamistisch motiviert. dpa

Der Überfall auf die Polizeiwache in Linz Anfang September hat weithin für Aufsehen gesorgt. Ein 29-Jähriger drohte mit einer Machete, die Polizisten zu töten. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

In der Nacht zum 6. September ist ein 29-jähriger Mann in die Polizeiwache Linz „Am Konvikt“ gestürmt und hat gedroht, die Beamten zu töten. Die Polizisten mussten vom Schlimmsten ausgehen, denn der Eindringling war mit einer Machete bewaffnet. Ihnen gelang es jedoch, den randalierenden Mann in der Eingangsschleuse festzusetzen, bis ihn ein Sondereinsatzkommando überwältigte.

