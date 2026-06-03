Videos zeigen Misshandlungen Mord in Neuwied: Hat 18-Jähriger die Tat geplant? Viktoria Schneider 03.06.2026, 06:00 Uhr

i Auf Videos ist zu sehen, wie der Angeklagte von dem späteren Opfer und seiner Lebensgefährtin festgehalten, gewürgt und geschlagen wurde. Maurizio Gambarini (Symbol). picture alliance/dpa

Der Mordfall in Neuwied, bei dem ein 18-Jähriger im Oktober einen älteren Mann erstochen hat, hat wohl eine Vorgeschichte. Vor Gericht wurden nun Videoaufnahmen gezeigt, die nahelegen, dass der Angeklagte schon Wochen vor der Tat misshandelt wurde.

Mit einem Stich ins Herz beendet ein 18-Jähriger das Leben eines älteren Mannes. Hat er die Tat, die sich im vergangenen Jahr in Neuwied ereignete, im Vor­hi­n­ein geplant? Das wirft ihm zumindest die Staatsanwaltschaft vor. Vor dem Landgericht Koblenz wurden nun mehrere Videos präsentiert, die zeigen, wie der Angeklagte wenige Wochen vor der Tat von dem späteren Opfer und seiner Lebensgefährtin misshandelt wurde.







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