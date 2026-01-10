Auszeichnung des Landes
Monrepos geehrt: In Neuwied steht das Museum des Monats
Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck (2. von rechts) überreichte die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung "Museum des Monats" an Vertreter des Monrepos. Von links: Frank Moseler, Sabine Gaudzinski-Windheuser, Isabell Fürstin zu Wied, Hardeck und Oberbürgermeister Jan Einig,
Das Land Rheinland-Pfalz hat das Monrepos in Neuwied ausgezeichnet. Wissenschaftler aus aller Welt forschen hier zur frühen Menschheitsgeschichte, ihre Erkenntnisse will man in dem Museum vermitteln. So wurde die Ehrung begründet.

Das Monrepos, ein archäologisches Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution, ist vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz mit der Auszeichnung „Museum des Monats“ für den Januar 2026 geehrt worden.

