Monrepos geehrt: In Neuwied steht das Museum des Monats

Das Land Rheinland-Pfalz hat das Monrepos in Neuwied ausgezeichnet. Wissenschaftler aus aller Welt forschen hier zur frühen Menschheitsgeschichte, ihre Erkenntnisse will man in dem Museum vermitteln. So wurde die Ehrung begründet.
Das Monrepos, ein archäologisches Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution, ist vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz mit der Auszeichnung „Museum des Monats“ für den Januar 2026 geehrt worden.