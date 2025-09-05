Die Arbeiten an der Kita in Waldbreitbach gehen gut voran. Bald kommt der Estrich auf den Boden und auch die Farbe an die noch weißen Wände des Neubaus. Der Ersatz für die bisherige, sanierungsbedürftige Kita „Mutter Rosa“ auf dem Nachbargrundstück soll insgesamt Raum für 90 Kinder bieten.

Geplant sind Räume für vier Gruppen, eine davon für Unter-Dreijährige. Neben den Gruppenräumen entstehen auch eine Mensa, eine Ausgabeküche und eine Turnhalle. Dazu kommen Sanitär-, Nutz- und Personalräume. „Das wird einfach ideal“, freut sich Monika Kukla, Ortsbürgermeisterin von Waldbreitbach, beim Besuch der Baustelle.

Alte Kita kann Bedarf nur mit Containern decken

2022 wurde der Neubau offiziell beschlossen. Die Ortsgemeinde ist dabei nur der Bauträger. Betrieben wird die Kita auch nach dem Umzug von der Katholischen Kita gGmbh. „Wir als Bauträger hätten die Kita komplett sanieren müssen“, erklärt Kukla. Dass neu gebaut wird, hat mehre Gründe. Zum einen hätte eine Instandsetzung die Grundsubstanz des alten Gebäudes nicht geändert. „Mit dem neuen Haus sind wir energetisch up to date“, sagt Kukla. Eine moderne Dämmung, eine Photovoltaikanlage und Wärmepumpen als Heizung werden verbaut. „Alleine wegen der Förderung.“

Auch hätte es für eine Sanierung eine weitere Übergangslösung gebraucht. Von denen gab es bereits genug. Denn schon jetzt kann der Bedarf an Kitaplätzen in Waldbreitbach nur gedeckt werden, da die Kita „Mutter Rosa“ um einen Container-Anbau erweitert wurde sowie durch eine Außenstelle an der nahen Grundschule, ebenfalls aus Containern. Durch den Neubau kann der Betrieb in der Kita „Mutter Rosa“ wie gewohnt weiterlaufen.

i Die Waldbreitbacher Ortsbürgermeisterin Monika Kukla sagt, energetisch sei der Neubau auf dem neuesten Stand. Auch für den Hochwasserschutz sei gesorgt. Justin Buchinger

An dieser Stelle habe die Kita weiterhin die gute Lage neben Sportstätten, Grundschule und Realschule plus. Auch ist der ehemalige Tennisplatz ein Grundstück der Ortsgemeinde. Das Grundstück der „Kita Rosa“ hält die Ortsgemeinde dagegen in Erbpacht. Was nach dem Umzug mit dem alten Gebäude passiere, sei noch offen, so Kukla. Aber der Außenbereich soll weiter für die Kita genutzt werden.

Eine Herausforderung war der Hochwasserschutz. Denn das Gelände liegt im Überschwemmungsgebiet der Wied. Um das Gebäude auch im Falle eines Jahrhunderthochwassers zu schützen, ist es aufgeständert, steht damit quasi auf Stelzen über dem eigentlichen Fundament, mehr als einen Meter höher als der ursprüngliche Tennisplatz. Die Konstruktion ist jedoch unter Schotter und Erde verdeckt.

i Hier ist das Kitagebäude noch weiß, aber schon bald soll die neue Kita ein farbenfrohes Äußeres bekommen. Justin Buchinger

Dabei ist man gut im Zeitplan. Der Spatenstich war im November. „Wir hatten super Wetter für den Rohbau.“ Es sei besonders schön, „dass die Kinder sehen, wie ihr Haus wächst“. Bald kommt der Estrich in den Bau. Danach kann es mit dem Innenausbau losgehen. Fußbodenheizung, Fliesen, Brandschutz stehen auf der Liste. Auch beim Richtfest im Mai waren sie dabei. Doch es ist der Umzug, auf den sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter und auch die Bürgermeisterin am meisten freuen.

Vermutlich werde der Bau Anfang 2026 abgeschlossen, wenn alles nach Plan verlaufe, hofft Kukla. Dann könnte die Kita sogar noch in diesem Jahr fertig werden. „Ein großes Lob ans Bauamt, an die Architektin und an die Baufirmen. Alleine kann man so etwas als Gemeinde nicht leisten.“ Auch die leitende Erzieherin der Kita habe man mit ins Boot genommen. „Wir können da nicht einfach was planen, dass die dann umsetzen müssen.“

i Monika Kukla spricht ein großes Lob an alle Beteiligten aus. Alle arbeiten zum Wohle der Kinder und des Dorfs. Justin Buchinger

Vor Kurzem hat der Gemeinderat das letzte Auftragspaket beschlossen, zu dem Möbel sowie die Ausstattung und Bepflanzung des Außenbereichs gehören. Etwa 40 Prozent der Kosten sind förderfähig. Der Bau sei eine Herausforderung für die finanzschwache Kommune, erklärt die Ortsbürgermeisterin. „Wir mussten viel Geld aufnehmen.“ Damit es finanzierbar bleibt, hatte der Gemeinderat die Idee, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die vor jedem Auftrag überlegt, wie die Mittel möglichst effizient genutzt werden können. Dazu wurde noch eine Spendenaktion angeregt, deren Erlös nur in die nicht förderfähigen Kosten fließen soll. „Wir arbeiten alle fürs Dorf. Das ist einfach schön.“