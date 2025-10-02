Die Gastronomieszene in Neuwied ist vielfältig und bunt. Unsere Zeitung schaut immer wieder bei Inhabern vorbei und stellt deren Betriebe vor. Heute geht es um eine ungewöhnliche Konstellation.
Lesezeit 3 Minuten
Das gastronomische Angebot in Neuwied ist traditionell international aufgestellt. Vor gut zwölf Jahren entdeckte Mohamed Bawil eine Lücke: Lateinamerikanische Küche fehlte bis dahin am Deich. Seither hat er das „La Cuba“ an der Ecke Mittelstraße/Rheinstraße zu einer festen Größe in Neuwied gemacht.