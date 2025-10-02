Gastronomie in Neuwied Mohamed Bawil schloss kulinarische Lücken in der Stadt Rainer Claaßen 02.10.2025, 13:55 Uhr

i Mohamed Bawil und sein Schwager Pola Karrem vor dem "La Cuba" in Neuwied. Rainer Claaßen

Die Gastronomieszene in Neuwied ist vielfältig und bunt. Unsere Zeitung schaut immer wieder bei Inhabern vorbei und stellt deren Betriebe vor. Heute geht es um eine ungewöhnliche Konstellation.

Das gastronomische Angebot in Neuwied ist traditionell international aufgestellt. Vor gut zwölf Jahren entdeckte Mohamed Bawil eine Lücke: Lateinamerikanische Küche fehlte bis dahin am Deich. Seither hat er das „La Cuba“ an der Ecke Mittelstraße/Rheinstraße zu einer festen Größe in Neuwied gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen