Möwendreck bleibt in Neuwied vorerst notwendiges Übel

Vor allem Möwen verschmutzen mit ihrem Kot die Neuwieder Rheinuferpromenade. Auf natürliche Weise lassen sich die Vögel nicht vergrämen. Was plant die Stadt Neuwied dagegen zu tun?

Auf der einen Seite gehört es zur Natur dazu, auf der anderen Seite sieht es wenig einladend aus: Die Rede ist vom Vogeldreck. Der wird bereits seit Herbst vergangenen Jahres vermehrt am Neuwieder Rheinufer wahrgenommen.

Taubenschutzgitter leisten gute Dienste

Um das Areal sauber zu halten, reinigen die Servicebetriebe der Stadt Neuwied derzeit regelmäßig die betroffenen Bereiche. Allerdings wünschen sich einige Spaziergänger eine langfristige Lösung, ähnlich wie die Taubenschutzgitter, die bereits im Durchgangsbereich zur Promenade angebracht wurden und seither gute Dienste zu leisten scheinen.

Doch gibt es wirklich eine Möglichkeit, die Möwen auf tierfreundliche Art und Weise zu verscheuchen? Die Naturschützer vom Nabu sagen Nein. So erklärt Achim Opper von der Nabu-Regionalstelle Rhein/Westerwald: „Aus unserer Sicht gibt es keine artgerechte Vergrämung, da die Tiere zum natürlichen Landschaftsbild gehören.” Je nach Art seien sie sogar vom Aussterben bedroht und besonders geschützt, wie zum Beispiel die Lachmöwe.

„Eine Vergrämung mit sogenannten Spikes an Geländern kann zur Verletzungsgefahr bei den Möwen und bei anderen Tieren führen, die nicht Ziel der Maßnahme sind.”

Achim Opper von der Nabu-Regionalstelle Rhein/Westerwald

Vor diesem Hintergrund lehne der Nabu auch den Einsatz spezieller Geländer ab, die mit Zacken versehen sind. „Eine Vergrämung mit sogenannten Spikes an Geländern kann zur Verletzungsgefahr bei den Möwen und bei anderen Tiere führen, die nicht Ziel der Maßnahme sind”, betont Opper.

Was allerdings die Attraktivität des Rheinufers für Möwen senkt, ist eine korrekte Entsorgung des Mülls. Denn nicht selten ist Abfall ein Grund, warum sich Vögel in Städten wie Neuwied wohlfühlen. Schließlich finden sie dort an offenen Mülleimern oder aufgrund unsachgemäß entsorgter Lebensmitteln reichlich Nahrung.

„Die unsachgemäße Entsorgung von Verpackungen am Rhein führt häufig dazu, dass sich Möwen und andere Tiere im Uferbereich auf Nahrungssuche begeben”, weiß Opper und ergänzt, dass sich dadurch auch die Abgabe von Kot auf bestimmte Flächen konzentrieren könne. Aus Sicht der Naturschützer sei daher nicht nur in Neuwied, sondern auch andernorts ein rigoroses Fütterungsverbot zu befürworten, an das sich allerdings nicht immer alle Bürger halten würden.

Stadt belässt es bei der Reinigung

Die Stadt Neuwied zeigt vor dem Hintergrund des Verschmutzungsproblems Verständnis für die Bürger, die sich stellenweise durch den Kot der Möwen gestört fühlen. Allerdings machte Pressesprecher Ulf Steffenfauseweh bereits vor Kurzem deutlich, dass es sich aus Sicht der Stadt um kein überdurchschnittliches Problem handele und zur Thematik kaum Beschwerden von Bürgern die Verwaltung erreichten.

Somit bleibt es in Zukunft zunächst dabei, die Bereiche regelmäßig zu reinigen. Und wenn zusätzlich jeder Bürger seinen Abfall entsprechend in Mülleimern entsorgt und keine Brotrinde liegen lässt, kann ein harmonisches Miteinander zwischen Mensch und Möwen durchaus gelingen.