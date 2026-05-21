Freizeitspaß „Die Heimagenten“ Moderne Schnitzeljagd führt durch den Rheinbrohler Wald Daniel Dresen 21.05.2026, 09:00 Uhr

i Die moderne Schnitzeljagd "Die Heimagenten" führt durch den Rheinbrohler Wald. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von Agenten, die auf ihrer Mission den alten Legionärsgeist Knaximus besiegen müssen. Auf dem Handy erhalten sie dafür wichtige Videobotschaften, Hinweise und Aufgaben. Mit GPS erkunden sie dabei die Umgebung. Ron Krudwig/"Die Heimagenten"

Am Samstag startet ein neues kostenloses Freizeitangebot in Rheinbrohl für Familien mit Kindern. Bei der modernen Schnitzeljagd „Die Heimagenten“ erkunden sie den Rheinbrohler Wald. Ziel ihrer Mission: am Römerturm einen „Superschurken“ besiegen.

Ende Juni beginnen die Sommerferien in Rheinland-Pfalz. In Zeiten stetig steigender Preise und ausgedünnter Flugpläne ist der Sommerurlaub vor der Haustür womöglich eine Alternative zur Fernreise. Doch wie kann man die Kinder in der Heimat täglich bei Laune halten?







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