Am Samstag startet ein neues kostenloses Freizeitangebot in Rheinbrohl für Familien mit Kindern. Bei der modernen Schnitzeljagd „Die Heimagenten“ erkunden sie den Rheinbrohler Wald. Ziel ihrer Mission: am Römerturm einen „Superschurken“ besiegen.
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Ende Juni beginnen die Sommerferien in Rheinland-Pfalz. In Zeiten stetig steigender Preise und ausgedünnter Flugpläne ist der Sommerurlaub vor der Haustür womöglich eine Alternative zur Fernreise. Doch wie kann man die Kinder in der Heimat täglich bei Laune halten?