Freizeitspaß „Die Heimagenten“
Moderne Schnitzeljagd führt durch den Rheinbrohler Wald
Die moderne Schnitzeljagd "Die Heimagenten" führt durch den Rheinbrohler Wald. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von Agenten
Die moderne Schnitzeljagd "Die Heimagenten" führt durch den Rheinbrohler Wald. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von Agenten, die auf ihrer Mission den alten Legionärsgeist Knaximus besiegen müssen. Auf dem Handy erhalten sie dafür wichtige Videobotschaften, Hinweise und Aufgaben. Mit GPS erkunden sie dabei die Umgebung.
Ron Krudwig/"Die Heimagenten"

Am Samstag startet ein neues kostenloses Freizeitangebot in Rheinbrohl für Familien mit Kindern. Bei der modernen Schnitzeljagd „Die Heimagenten“ erkunden sie den Rheinbrohler Wald. Ziel ihrer Mission: am Römerturm einen „Superschurken“ besiegen. 

Lesezeit 3 Minuten
Ende Juni beginnen die Sommerferien in Rheinland-Pfalz. In Zeiten stetig steigender Preise und ausgedünnter Flugpläne ist der Sommerurlaub vor der Haustür womöglich eine Alternative zur Fernreise. Doch wie kann man die Kinder in der Heimat täglich bei Laune halten?

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren