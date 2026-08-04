Aus dem Westerwald rollen Paradetrucks, mit denen Events neu gedacht werden können: mobile Bühnen, VIP-Bereiche und Technikplattformen für Paraden, Festivals und Kundgebungen. Ein kleines Team bringt die Unikate europaweit auf die Straßen.
Lesezeit 3 Minuten
Pascal und Christoph Vorbringer haben sich einen Nebenberuf geschaffen, der im Westerwald seinesgleichen sucht. Mit ihren Paradetrucks beliefern sie CSD-Paraden, Techno-Events, Karnevalszüge, politische Kundgebungen und zahlreiche weitere Großveranstaltungen.