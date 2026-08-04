Vobris liefert Eventausrüstung
Mobile Paradetrucks aus Windhagen erobern Europa
Christoph Vorbringer (links) und sein Sohn Pascal sind die Besitzer von Vobris Paradetrucks.
Christoph Vorbringer (links) und sein Sohn Pascal sind die Besitzer von Vobris Paradetrucks.
Michael Möhlenhof

Aus dem Westerwald rollen Paradetrucks, mit denen Events neu gedacht werden können: mobile Bühnen, VIP-Bereiche und Technikplattformen für Paraden, Festivals und Kundgebungen. Ein kleines Team bringt die Unikate europaweit auf die Straßen.

Lesezeit 3 Minuten
Pascal und Christoph Vorbringer haben sich einen Nebenberuf geschaffen, der im Westerwald seinesgleichen sucht. Mit ihren Paradetrucks beliefern sie CSD-Paraden, Techno-Events, Karnevalszüge, politische Kundgebungen und zahlreiche weitere Großveranstaltungen.
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