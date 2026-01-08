Dafür gibt es vier neue Praxen Mobile Hausarztpraxis verlässt Neuwied schon wieder Viktoria Schneider 08.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Mobile Arztpraxis hilft aus, wenn die medizinische Versorgung in einem Ort – wie hier in der Pellenz – gefährdet ist. Auch in Neuwied kam sie über mehrere Monate zum Einsatz, doch jetzt kann sie weiterziehen. Rico Rossival (Archiv). Rico Rossival

Gute Nachrichten für Neuwied: Die Versorgungslage verbessert sich wieder. Nach der Insolvenz der MVZ Galeria Med GmbH und der Schließung zweier Praxen füllte eine Mobile Arztpraxis die Lücke. Jetzt hat sie ihre Aufgabe erfüllt und kann weiterziehen.

Sie war nur als Übergangslösung gedacht, und dabei soll es bleiben: Die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sicherte die medizinische Versorgung in Neuwied, nachdem die MVZ Galeria Med GmbH und zwei hausärztliche Praxen dichtmachen mussten.







