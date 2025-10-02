Insolvenz bei MVZ Galeria Med Mobile Arztpraxis in Neuwied ab 9. Oktober geöffnet 02.10.2025, 10:44 Uhr

i Ein umgebautes Fahrzeug beherbergt eine mobile Arztpraxis. picture alliance/dpa/Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz/Anja Kibies

Mit der Insolvenz der MVZ Galeria Med GmbH in Neuwied ist für etliche Patienten die hausärztliche Versorgung in Schieflage geraten. Die Kassenärztliche Vereinigung kündigt jetzt eine baldige Übergangslösung für Neuwied an.

Zum Start des regulären Insolvenzverfahrens bei der MVZ Galeria Med GmbH in Neuwied sind alle angeschlossenen Arztpraxen in der Region zum 1. Oktober geschlossen worden. Das gilt auch für die drei betroffenen Arztpraxen in Neuwied und Heimbach-Weis sowie im Kreisgebiet.







