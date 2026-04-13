Neuwieder Betrieb schließt Mitarbeiter der Görres-Druckerei zeigen sich resigniert Viktoria Schneider 13.04.2026, 10:00 Uhr

i Nach 132 Jahren in Neuwied: Die Görres-Druckerei schließt Ende April. Jörg Niebergall

Zum 30. April macht die Görres-Druckerei in Neuwied zu. Die verbliebenen Mitarbeiter müssen sich nun neu ausrichten. Der Betriebsrat berichtet unserer Zeitung, ob die Kündigung überraschend kam und wie viele bereits eine neue Stelle gefunden haben.

Nach 132 Jahren geht in Neuwied eine Ära zu Ende. Die Görres-Druckerei schließt ihre Türen. Das Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Koblenz hatte wie viele in der Branche mit sinkenden Aufträgen zu kämpfen. Für die verbliebenen Mitarbeiter war das bereits Ende abzusehen – nun müssen sie sich neu orientieren.







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