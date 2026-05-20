Leben an der B42 
Mit RheinBistro einen Traum an der B42 in Erpel erfüllt
Monika Moszko und Lukas Kosiorek (von links) haben sich mit dem Rheinbistro einen Traum erfüllt. Michael Klein unterstützt sie d
Monika Moszko und Lukas Kosiorek (von links) haben sich mit dem Rheinbistro einen Traum erfüllt. Michael Klein unterstützt sie dabei.
Sabine Nitsch

Lukas Kosiorek und Monika Moszko haben polnische Wurzeln und bieten an der B42 frische deutsche Küche, aber auch Pommes und Currywurst an. Bald gibt es auch polnische Gerichte sowie Kaffee und Kuchen. Der Biergarten liegt direkt am Rhein.

Lesezeit 3 Minuten
An der B42 in Erpel werden sogar Träume wahr. In diesem Fall der von Lukas Kosiorek (39) und Monika Moszko (39), die vor wenigen Tagen ihr „RheinBistro“ im ehemaligen Imbiss Rheingarten eröffnet haben. Nicht nur der Name ist neu, auch das Konzept hat sich grundlegend geändert.

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