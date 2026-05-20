Lukas Kosiorek und Monika Moszko haben polnische Wurzeln und bieten an der B42 frische deutsche Küche, aber auch Pommes und Currywurst an. Bald gibt es auch polnische Gerichte sowie Kaffee und Kuchen. Der Biergarten liegt direkt am Rhein.
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An der B42 in Erpel werden sogar Träume wahr. In diesem Fall der von Lukas Kosiorek (39) und Monika Moszko (39), die vor wenigen Tagen ihr „RheinBistro“ im ehemaligen Imbiss Rheingarten eröffnet haben. Nicht nur der Name ist neu, auch das Konzept hat sich grundlegend geändert.