Geburtstag der Wagenbauhalle Mit Räubern und der deutschen Elf in Heimbach gefeiert Jörg Niebergall 21.06.2026, 12:00 Uhr

i Die Räuber sorgten als Highlight des Abends für Gänsehautmomente, Mitsing-Chöre und ausgelassene Feierlaune. Jörg Niebergall

Die Wagenbauhalle in Heimbach hat sich anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens als Partylocation bewährt. Bei kölscher Musik und Public Viewing kamen die Gäste auf ihre Kosten.

Was für ein Jubiläumstag! Die Feier zum 30-jährigen Bestehen der Wagenbauhalle Heimbach wird vielen Besuchern noch lange in bester Erinnerung bleiben. Bereits ab 14.11 Uhr herrschte beste Stimmung. Familien, Karnevalsfreunde und Gäste aus nah und fern genossen ein buntes Programm mit Kinderaktionen, Ausstellung, Livemusik und vielen schönen Begegnungen.







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