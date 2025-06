Wer in Neuwied eine Stadtführung erleben möchte, war bisher an feste Termine gebunden. Das ändert sich jetzt, denn das Amt für Stadtmarketing hat mit dem Podcaster Jörg Sartorius ein Format entwickelt, mit dem sich die Deichstadt jederzeit erforschen lässt. Einzige Voraussetzung ist ein Smartphone mit Internet-Zugang und Kopfhörer. Unter dem Titel „Neuwied ganz Ohr“ stehen drei Audio-Führungen zur Verfügung: Eine beleuchtet die Historie und die Funktion des Deiches, eine die Herrnhuter Brüdergemeine, und zwei setzen sich mit dem Thema „Jüdisches Leben in Neuwied“ auseinander.

i Freuen sich über die ersten Podcast-Führungen durch die Innenstadt (von links): Oberbürgermeister Jan Einig, Vanessa Selent vom Amt für Stadtmarketing und Produzent Jörg Sartorius. Rainer Claaßen

Musik, Soundeffekte und verschiedene Stimmen

Die Programme sind so produziert, dass man sie mit einem Spaziergang durch die Stadt verbinden sollte. Der Startpunkt ist jeweils festgelegt. Wie es von dort aus weitergeht, vermittelt die Audiobotschaft. Das jüdische Leben in Neuwied wird in zwei unterschiedlichen Varianten präsentiert: Eine wendet sich an jugendliche und erwachsene Zuhörer, die andere wurde kindgerecht für Interessierte zwischen 8 und 14 Jahren aufbereitet. Wer die Variante für Erwachsene wählt, wird unter anderem die Stimme des kürzlich verstorbenen Pfarrers Werner Zupp hören – das Gespräch mit ihm wurde schon im vergangenen Jahr aufgenommen.

Insgesamt sind die informativen Episoden mit Musik und Soundeffekten sehr lebendig gestaltet, und es kommen verschiedene Menschen zu Wort. Unter anderem auch Oberbürgermeister Jan Einig, dem das Projekt sehr am Herzen liegt. „Die Podcast-Reihe ist ein wichtiger Baustein unseres Tourismuskonzeptes – modern, flexibel und für alle Generationen zugänglich“, sagt er – und ergänzt: „Besonders begeistert mich die Kinderstadtführung, weil wir damit Stadtgeschichte auf spannende Weise für junge Zuhörerinnen und Zuhörer erlebbar machen.“

Hier gibts die Podcasts

Die Programme, die jeweils etwa eine halbe Stunde dauern, sind unter www.ganzohr-neuwied.de zu finden, lassen sich aber auch unter dem Suchbegriff „Neuwied – ganz Ohr“ bei allen gängigen Podcast-Wiedergabeplattformen aufrufen.