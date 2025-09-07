Das Strandbadfest zieht bei gutem Wetter immer viele Hunderte Besucher an, so auch in diesem Jahr. Ein besonderer Höhepunkt sind die Modellboote. Für Jung und Alt gibt es ein buntes Programm.

Das Strandbadfest am „Alten Kahnweiher“ hat auch in diesem Jahr wieder Hunderte Besucher angelockt. Das Fest zählt zu den vier großen Aktivitäten der Ortsgemeinde Asbach – und wurde erneut zum vollen Erfolg.

Ein besonderer Höhepunkt waren die Modellboote des Schiffsmodellclubs Bonn, die unter der Leitung von Peter Ziegler ihre Runden auf dem Weiher drehten. Aufgrund der oft stark veralgten Teiche in den Rheinauen am Posttowerwird gerne auf das Ausweichgewässer in Asbach zurückgegriffen – die Zuschauer freut es, dass Seenotrettungskreuzer, Schlepper, Segler und Krabbenkutter sich hier im Miniformat ein Stelldichein gaben.

Abwechslungsreiches Programm

Organisator Johannes Brings hatte allen Grund zur Freude: Bei bestem Wetter konnte er an beiden Tagen jeweils bis zu 400 Gäste begrüßen. Der beliebte Alleinunterhalter Adi Krumscheid sorgte musikalisch für Stimmung, während das Blasorchester „Westerwaldklänge Asbacher Land“ mit traditionellen Klängen begeisterte. Für die kleinen Gäste gab es etwa eine Hüpfburg.