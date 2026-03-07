Lange Wartezeiten in Neuwied
Mit Husten in die Notaufnahme? Darum kann es oft dauern
Längst nicht alle Patienten in der Neuwieder Notaufnahme (hier Archivbild) bringen echte Notfälle mit.
Jörg Niebergall

Husten, Rückenschmerzen, Verstopfung: Immer öfter sind das Symptome, mit denen Menschen die Notaufnahme aufsuchen. Viele wollen nicht warten, einige sind sich aber auch unsicher. Diesen Leitfaden gibt das Marienhaus-Klinikum in Neuwied Patienten mit.

Überlastete Notaufnahmen sind nichts Neues, auch in Neuwied. Die Marienhaus-Gruppe, Betreiber der einzigen Notaufnahme in der Stadt, führt das auf viele „falsche“ Notfälle zurück. Aber warum gehen so viele Menschen mit einem Husten ins Krankenhaus – und wann wäre der Gang zur Bereitschaftspraxis sinnvoller?

Kreis NeuwiedGesundheit

