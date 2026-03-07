Lange Wartezeiten in Neuwied Mit Husten in die Notaufnahme? Darum kann es oft dauern Viktoria Schneider 07.03.2026, 00:00 Uhr

i Längst nicht alle Patienten in der Neuwieder Notaufnahme (hier Archivbild) bringen echte Notfälle mit. Jörg Niebergall

Husten, Rückenschmerzen, Verstopfung: Immer öfter sind das Symptome, mit denen Menschen die Notaufnahme aufsuchen. Viele wollen nicht warten, einige sind sich aber auch unsicher. Diesen Leitfaden gibt das Marienhaus-Klinikum in Neuwied Patienten mit.

Überlastete Notaufnahmen sind nichts Neues, auch in Neuwied. Die Marienhaus-Gruppe, Betreiber der einzigen Notaufnahme in der Stadt, führt das auf viele „falsche“ Notfälle zurück. Aber warum gehen so viele Menschen mit einem Husten ins Krankenhaus – und wann wäre der Gang zur Bereitschaftspraxis sinnvoller?







Artikel teilen

Artikel teilen