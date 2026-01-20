Charity-Aktion in Neustadt
Mit Gummibärchen und Eis auf dem Rad zum Weltrekord
Die zwölf Stunden auf dem Rad sind geschafft, Sebastian Trimborn hat den Weltrekord geknackt.
Daniela Trimborn

So viel wie möglich Geld für einen guten Zweck einsammeln: Mit dieser Intention ist der Asbacher Ultra-Radsportler Sebastian Trimborn an das Charity-Projekt „Weltrekordversuch im Zwölf-Stunden-Cycling“ in Neustadt herangegangen. 

Lesezeit 4 Minuten
Sportliche Höchstleistungen mit einem guten Zweck zu verbinden, diese Form der Charity-Aktion hat schon vielen sinnvollen Projekten zugunsten Benachteiligter auf die Sprünge geholfen. Zum Jahreswechsel setzte nun Extrem-Radsportler Sebastian Trimborn aus Asbach mit seiner spektakulären und obendrein erfolgreichen Charity-Weltrekordjagd ein bemerkenswertes Zeichen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSport

Top-News aus der Region