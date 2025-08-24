Am Wochenende steht Windhagen im Zeichen der Bartholomäus-Kirmes. Seit Freitag wird in der Gemeinde gefeiert.

Punkt 17.30 Uhr schritt Windhagens Bürgermeister Hans-Dieter Geiger am Freitag an den Tisch, auf dem das 10-Liter-Fass Freibier vom Tegernsee stand. Mit von der Partie war auch Pfarrer Dariusz Glowacki, der mit einem gezielten Schlag den Zapfhahn ins Fass trieb. Und damit konnte die Bartholomäus-Kirmes beginnen.

Die Kirchweih ist für Menschen immer ein Feiergrund, bei dem das Miteinander, das Gott lehrt, im Vordergrund steht. Mit dem Freibier richteten Pfarrer Glowacki und Bürgermeister Geiger auch einen Dank an die vielen freiwilligen Helfer, die jedes Jahr zum Gelingen der Windhagener Kirmes beitragen.

In diesem Jahr haben die Akteure der Kirmes sich wieder etwas Neues einfallen lassen. Wer wollte, konnte seine Geschicklichkeit im Werfen beim Cornhole-Turnier beweisen. Eine weitere Neuerung: ein Feuerwerk, das erstmalig am Freitagabend um 22.30 Uhr den Himmel erhellte. Der Samstag und Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familien und des Feierns mit guter Livemusik.