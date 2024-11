Mit Forschergeist zum Wald der Zukunft

Kreis Neuwied. Wer in diesen Tagen in den heimischen Wäldern unterwegs ist, der kann sich an der überwältigenden, lichtdurchfluteten Farbenpracht erfreuen. Doch nicht nur Naturliebhaber profitieren von der herbstlichen Witterung, auch die heimischen Forstexperten wissen sie zu nutzen. Für notwendige Durchforstungsarbeiten sind die verhältnismäßig trockenen Böden ideal, wie Gerhard Willms (Produktleiter für Waldinformation, Umweltbildung und Walderlebnis des Forstamtes Dierdorf) beim Ortstermin mit unserer Zeitung im Staatswald Rengsdorf demonstriert. „Hier wurde schweres Gerät zur Rückung eines entnommenen Douglasienbestandes eingesetzt“, erläutert er. „Man kann aber deutlich erkennen, dass die Reifenspuren in einem vertretbaren Maß bleiben. Wenn der Boden nass ist, entstehen viel tiefere Furchen.“