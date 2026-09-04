Manns GmbH aus Windhagen
Mit einem einzigen Bagger fing vor 30 Jahren alles an
Zu Gast beim Erdbau- und Abbruchunternehmen Manns in Windhagen: Isabelle und Gerd Manns vor einem ihrer Bagger.
Zu Gast beim Erdbau- und Abbruchunternehmen Manns in Windhagen: Isabelle und Gerd Manns vor einem ihrer Bagger.
Michael Möhlenhof

Mit dem Kauf eines Baggers begann 1996 die Geschichte der Manns GmbH in Windhagen. Heute ist es ein mittelständisches Erdbau- und Abbruchunternehmen, das 42 Mitarbeiter beschäftigt. Die nächste Generation Manns steht schon in den Startlöchern.

Lesezeit 3 Minuten
Die gelben Lastwagen der Manns GmbH aus Windhagen sind im Landkreis Neuwied und weit darüber hinaus ein vertrauter Anblick. Obwohl es typische Baustellenfahrzeuge sind, fallen sie durch ihr ungewöhnlich gepflegtes Erscheinungsbild auf – ein Hinweis auf die Firmenkultur.
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