Weihnachtsmarkt Hopping Mit der Kasbachtalbahn zu drei Weihnachtsmärkten 14.11.2025, 17:00 Uhr

i Stellten das neue Konzept "Weihnachtsmarkt Hopping mit der Kasbachtalbahn" in Linz vor (von links): Gary Blackburn, Stadtbürgermeister Helmut Muthers, Peter Runkel und Jörg Seyfert. Heinz-Werner Lamberz

„The Little Britain Inn“ in Kalenborn, der Weihnachtsmarkt in der Alten Brauerei im Kasbachtal und der Linzer Weihnachtszauber sind an den Adventswochenenden mit der Kasbachtalbahn dank „Weihnachtsmarkt Hopping mit der Kasbachtalbahn“ zu erreichen.

In Linz wird jetzt zusammengeführt, was rund um die Vorfreude auf Weihachten zusammengehört. „Wir laden zum ‚Weihnachtsmarkt Hopping mit der Kasbachtalbahn‘ ein. Das heißt, die Weihnachtsmärkte in Linz, an der Alten Brauerei im Kasbachtal und im ‚The Little Britain Inn‘ in Kalenborn werden durch eine Fahrt mit der nostalgischen Kasbachtalbahn miteinander verbunden“, erläutert der Linzer Stadtbürgermeister Helmuth Muthers bei einem Ortstermin auf ...







