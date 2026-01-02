Letzte Show in Neuwieder Halle Mit dem Springmaus-Theater schließt das Heimathaus Rainer Claaßen 02.01.2026, 16:00 Uhr

i Kurz nach der Show des Bonner Springmaus-Theaters wurde die Tür geschlossen – die Stadthalle Heimathaus ist Geschichte. Rainer Claaßen

Am Silvesterabend fand die allerletzte Veranstaltung im Heimathaus statt: Die Neuwieder Stadthalle ist endgültig Geschichte. Das vierköpfige Bonner Springmaus-Theater füllte an diesem Abend noch mal die komplette Halle.

Als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass es für die Stadthalle Heimathaus keine Perspektive mehr gibt, war das für viele Neuwieder ein Schock. Oft wurde die Halle als „Wohnzimmer der Stadt“ bezeichnet. Die Stadt hatte es über lange Zeit versäumt, rechtzeitig die nötigen Wartungs- und Sanierungsarbeiten anzugehen, nun hätte eine Generalsanierung Summen gekostet, die nicht zu stemmen gewesen wären.







