Erich Hessler und Günter Wittemann wollen es noch einmal wissen: Mit dem E-Bike sind sie wieder von Vettelschoß in Richtung Gardasee unterwegs. Eine Reise von 960 Kilometern liegt vor ihnen mit dem Ziel: Malcesine.

Schon seit Jahren schwärmen die beiden Familien Hessler und Wittemann vom Urlaub in Italien. Ab ins Auto, und in wenigen Stunden ist man am Ziel Gardasee. Aber wie sähe es aus, wenn man von der eigentlichen Reise dorthin wesentlich mehr sehen und erleben möchte. Die Überlegung, dies einmal mit dem Fahrrad zu bewältigen, entstand im Jahr 2019. Erich Hessler (68) und Günter Wittemann (70) setzten sich an den Tisch und planten die Reise mit dem E-Bike. 960 Kilometer standen auf dem Papier, diese sollten innerhalb von einer Woche pro Tour erledigt sein.

Familie folgt im Auto

Noch im Jahr 2019 ging es los. Etappenweise circa 110 Kilometer pro Tag in Richtung Süden. Bei Etappe 1 ging es von Vettelschoß nach Rüdesheim, auf Etappe 2 weiter nach Schwetzingen und so weiter bis nach Malcesine. Es sei eine Herausforderung, aber mit einem Ziel vor Augen zu schaffen, meinten die beiden Radler. Am Mittwoch (10. September) sind sie wieder Richtung Alpen aufgebrochen. Die Familie kommt mit dem Auto nach.