Spaziergang mit OB-Kandidaten Mit Amtsinhaber Jan Einig geht’s vom Deich in die Stadt 10.02.2025, 18:00 Uhr

i Amtsinhaber Jan Einig tritt am 23. Februar noch einmal als Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl in Neuwied an. Jörg Niebergall

Oberbürgermeister Jan Einig will es noch einmal wissen. Er steht für eine zweite Amtszeit bereit. Bei einem Spaziergang durch Neuwied zeigte der OB-Kandidat unserer Zeitung seine Stadt und ein bisschen von dem Privatmann hinter dem Politiker.

Gut gelaunt und leger in seine Lieblingsfarbe Blau gekleidet treffen wir Oberbürgermeister (OB) Jan Einig an der Ecke Rheinstraße und Kappelstraße am Rhein mit Blick auf die Raiffeisenbrücke zu einem Stadtspaziergang. Hinter ihm liegt das Werthviertel, vor ihm das Deichufer.

