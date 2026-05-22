Gastro-News aus Neustadt Misto's: Restaurant wird zum sozialen Treffpunkt Michael Möhlenhof 22.05.2026, 14:00 Uhr

i Aus Fußballzeiten hat Michael Stoffels den Spitznamen "Misto" mitgebracht, heute trägt sein Restaurant Misto's in Neustadt den Namen. Michael Möhlenhof

In der Gastroszene im Kreis Neuwied tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon quasi eine Institution. Wir werfen regelmäßig einen Blick darauf, was sich hier tut und wer dahinter steckt.

Misto's, das klingt nach mediterraner Sonne. Doch wer hier zum Beispiel ein griechisches Lokal vermutet, der liegt falsch. Der Name des Restaurants in Neustadt stammt aus den Fußballzeiten von Inhaber Michael Stoffels, der in Roßbach mit drei weiteren Michaels in einer Mannschaft spielte.







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