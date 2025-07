Viele Stars, ob aus der Musik- oder Comedyszene, haben in der altehrwürdigen Abteikirche in Rommersdorf schon während der Festspiele auf der Bühne gestanden. Wenn jetzt aber Mirja Boes das ausverkaufte Kirchenschiff zum Lachen bringt, dann tut sie das in unterschiedlicher Art und Weise.

i Mirja Boes und die „Honkey Donkeys“ Jörg Niebergall

Mirja Boes, die Sängerin (zuletzt Siegerin der TV-Show „The Masked Singer“ oder früher am Ballermann mit dem Lied „20 Zentimeter“), die Buchautorin („Es ist nicht alles Mett, was glänzt“), die Schauspielerin („Beste Schwestern“) und Comedy-Queen vom Niederrhein („LOL: Last One Laughing“), entdeckt sich immer wieder neu.

i Volles Haus in der Abteil Rommersdorf bei Mirja Boes Jörg Niebergall

Zum Abschluss der Rommersdorf-Festspiele präsentierte die Stadt Neuwied mit Boes nochmals einen echten Zuschauermagneten. „Die Nachfrage nach weiteren Tickets war da“, so die junge Frau an der Abendkasse. „Aber, da wir drinnen spielen, passen einfach nicht mehr rein.“ „Arschbombe Olé“, so der Name des Kabarettprogramms von Boes, ein gelungener Kehraus für die Rommersdorf-Festspiele.

i Die Band „Honkey Donkeys“ im Badeanzug Jörg Niebergall

Es dauert nicht lange, bis Boes die Besucher in ihren Bann gezogen hat. Es sind die üblichen Alltagsgeschichten, die sie sich ausgedacht oder vielleicht doch so oder ähnlich in ihrem familiären oder beruflichen Umfeld erlebt hat. Mal ist es der „geschenkte Joga-Kurs“, mal die „Zeit mit der Familie“ zum Geburtstag: Freund, Kinder, Verwandte und dann auch die Hauskatze spielen da eine große Rolle.

i Mirja Boes mit Band „Honkey Donkeys“ Jörg Niebergall

Erst liest Boes aus den von der Katze selbst erzählten Memoiren, dann verpackt sie die Geschichten mit ihrer Band, den als Super-Katzen verkleideten „Honkey Donkeys“, musikalisch. Doch wie verpackt man Spam-Mails bühnengerecht? Kann man auch mit Krankheiten die Fans zum Lachen bringen? Die passenden Schulnoten für ausgesuchte Gäste sowie Band und Auftritt gibt es dazu. Den knapp 300 Besuchern hat es jedenfalls Spaß gemacht, Zugabe inklusive.